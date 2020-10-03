Kamyonet yan yattı, sürücü yara almadan kurtuldu

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Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüje devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ford marka kamyonet, yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada kamyonet sürücü yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir kazayı daha engellemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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