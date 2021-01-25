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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Demirci: "Çok mutluyuz”

İHA

Murat Demirci: "Çok mutluyuz”

Develi Belediyespor Antrenörü Murat Demirci, Kuzeyboru Aksaray MTAL maçını kazandıklarını için çok mutlu olduklarını söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup lideri Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Kuzeyboru Aksaray MTAL’ı 30 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Develi’yi bir heyecanın sardığını belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, “Aksaray maçını 30 kazandığımız için çok mutluyuz. Tüm Develi halkının, başkanımızın, yönetimimizin başarılarımıza ne kadar çok sevdiğinin farkındayız. Şu anda tüm Develi’yi bir heyecan sardı. Biz de takım olarak bunun farkındayız ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız inşallah. Bu saatten sonra elimizdeki avantajı kaybetmek istemiyoruz. Takımımıza destek veren Mehmet Cabbar Başkanımıza, kulüp yöneticilerimiz Ali Orhan ve Müfit Türkmenoğlu Beylere ve takımımıza destek veren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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