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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masa Tenisi Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

İHA

Masa Tenisi Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi MiniklerKüçükler Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları tamamlandı.
2527 Ocak 2021 tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara miniklerde 22, küçüklerde ise 20 sporcu katıldı.
Üç gün süren ve oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Minik Kız
1. Ecrin Çetin
2. Ecrin Melike Aksu
3. Ayten Ceren Kahraman
4. Emine Eroğlu
Minik Erkek
1. Kenan Eren Kahraman
2. Baturalp Saratlı
3. Arda Aytekin
4. M. Said Şakar
Küçük Kız
1. Elif Duman
2. Emine Çetin
3. Sena Karagöz
4. Azra Ballıkaya
Küçük Erkek
1. Çağan San
2. Duran Bayram
3. Çınar Mutlu
4.Tuğşad Saratlı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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