Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, muvazzaf ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 askeri personel gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şüphelilerin, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Polisin eş zamanlı operasyonunda, muvazzaf ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü
Yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi (Polis kamerası)
Diğer görüntüler
Süre: 0.44 Boyut: 8 MB
Haber Kamera: KAYSERİ-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2021-03-02 12:19:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.