Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs bisiklete binerek uzaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs bisiklete binerek uzaklaştı

İHA

Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs bisiklete binerek uzaklaştı

Kayseri’de bir binaya giren bisiklet hırsızı, binanın güvenlik kameralarına takıldı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.
Yakut Mahallesi'nde bir apartmana giren bir şahıs, bir bina sakini ile asansöre bindi. 5. kata kadar çıkan hırsız, çaldığı bisikleti asansörle aşağıya indirdi. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsız, binadan çıkardığı bisiklete binerek uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen bisiklet sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın ve Hayati İnanç ile Online Sohbet
YEREL HABERLER Başkan Yalçın ve Hayati İnanç ile Online Sohbet
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa ...
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa ...
ERÜ’de keşfedilen bakterilere Türk manasına gelen “Turcicum” ve “Kayseriense” ismi verildi
YEREL HABERLER ERÜ’de keşfedilen bakterilere Türk manasına gelen ...
AFAD’tan Deprem Haftası’nda ‘Afet Farkındalık’ standı
YEREL HABERLER AFAD’tan Deprem Haftası’nda ‘Afet Farkındalık’ standı
İYİ Partili Adnan Özer’in “Özel hastane demek otel demek” sözleri tepki topladı
YEREL HABERLER İYİ Partili Adnan Özer’in “Özel hastane demek otel ...
Kayseri Bilim Merkezi örnek olacak
YEREL HABERLER Kayseri Bilim Merkezi örnek olacak
Hatayspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
YEREL HABERLER Hatayspor-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu ...
Kılıçaslan mahallesinde intihar
YEREL HABERLER Kılıçaslan mahallesinde intihar
Kayserispor şehitleri unutmadı
YEREL HABERLER Kayserispor şehitleri unutmadı
Kocasinan 7/24 vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Kocasinan 7/24 vatandaşın yanında
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi ...
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi gördü
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde 30 çocuk, MIS-C tedavisi ...
'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor'
YEREL HABERLER 'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları ...
'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor'
YEREL HABERLER 'Arkadaşlarımız dedektif gibi çalışarak temaslıları ...
Dereceye giren sporculardan Spor A.Ş.’ye ziyaret
YEREL HABERLER Dereceye giren sporculardan Spor A.Ş.’ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç, "Aziz milletimizin başı sağ olsun"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Süper Lig U19 Gelişim Ligi başlıyor Kayserispor ilk maçını deplasmanda oynayacak
YEREL HABERLER Süper Lig U19 Gelişim Ligi başlıyor Kayserispor ilk ...
Cezalarını tamamladılar
YEREL HABERLER Cezalarını tamamladılar
Prof. Dr. Deniz Demirci: "Cinsiyet gelişim bozukluğunda çocuklara ve ailelere yardım eden profesyonel ekipler bulunuyor" "Cinsel Gelişim Bozukluğu Olan Olguların Yönetimi" toplantısı 200'e yakın katılımcı ile online olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Deniz Demirci: "Cinsiyet gelişim ...
Başkan Özdoğan, "Yaptığımız her işi severek yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, "Yaptığımız her işi severek ...
BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı
YEREL HABERLER BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı
Develispor forvete takviye yaptı
YEREL HABERLER Develispor forvete takviye yaptı
Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 3.Hafta Bellona Kayseri Basketbol:61 -ÇBK Mersin Yenişehir:64
YEREL HABERLER Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 3.Hafta Bellona ...