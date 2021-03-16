Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-16 16:01:15



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