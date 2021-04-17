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Tahir Nursaçan: "Üretime verdiğimiz önemi artırarak devam ettireceğiz"

İHA

Tahir Nursaçan: "Üretime verdiğimiz önemi artırarak devam ettireceğiz"

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, üretime verdikleri önemi artırarak devam ettireceklerini belirtti.
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yılın ilk üç ayında gerçekleşen rakamların üretim açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek, sanayicinin çıtayı daha da yükselterek büyümeye devam edeceğini söyledi. Nursaçan, sürdürülebilir büyümenin ancak ve ancak üretime dayalı olabileceğini kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ithalat ve ihracat verileri ile Kayseri OSB’nin elektrik ve doğalgaz tüketimine ilişkin önemli rakamlar verdi.

"Elektrikte yüzde 8, doğalgazda yüzde 10.5 artış var"
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik ve doğalgaz tüketim oranlarının üretimin ne denli arttığının önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Nursaçan, pandemi sürecine rağmen bu ivmenin devam edeceğine inandığını belirterek, "2020 yılının ilk üç ayında Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde sanayicilerimizin elektrik tüketim miktarı 310 milyon kilovatsaat düzeyindeyken 2021 yılının ilk üç ayında 335 milyon kilovatsaate yükseldi. Bu da elektrik tüketim miktarında yaklaşık yüzde 8’lik bir artış anlamına geliyor. Doğal gazda ise 2020 yılının ilk üç ayında Kayseri OSB’deki firmalarımız yaklaşık 34 milyon metreküp doğal gaz tüketmişlerdi. Bu yılın ilk üç ayında doğal gaz tüketimi 38 milyon metreküpü aştı ve dolayısıyla yaklaşık yüzde 10,5 oranında artış sağlanmış oldu” dedi.

"OSB'ye günlük 75 bin araç giriyor"
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki hareketliliğin bir diğer göstergesinin günlük araç giriş ve çıkışı olduğunu söyledi. Bugün itibarıyla OSB’ye günlük araç giriş ve çıkışının 75 bini aştığını dile getiren Nursaçan, “Sanayicimiz pandemi süreci gibi dünyayı etkileyen olumsuz şartlara rağmen üretmeye ve üretirken de çıtayı yükseltmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"İhracattaki artış yüzde 13.5"
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri sanayisinin 2020 yılının ilk iki ayında 169 milyon dolar olan ithalatının 226 milyon dolara ulaştığını, bunun yanında geçen yılın aynı döneminde 430 milyon dolar olan ihracatın bu yıl 498 milyon dolara yükseldiğini söyledi. İhracattaki artışın yüzde 13,5’e ulaştığını ifade eden Tahir Nursaçan, ihracat rakamlarının ithalatı ikiye katlamasının da dış ticaretimiz açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

"Sanayicimiz başarı hikayeleri yazıyor"
Rakamların gösterdiği bu başarının kahramanlarının sanayiciler olduğunu ifade eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Sanayicilerimiz ve üretime destek veren tüm OSB çalışanlarımızı rakamların gösterdiği başarıyı sağladıkları için tebrik ediyorum. Ülkemizdeki büyüme ve istihdamı sürdürülebilir hale getirmemizin tek yolu daha fazla üretmektir. Biz de sanayicilerimizle el ele gönül gönüle vererek üretimin daha fazla olması için azami gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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