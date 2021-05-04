Kayseri'de 120 küçükbaş hırsızlığına 1 tutuklama



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde besici C.Y.'ye ait 120 adet küçükbaşı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınırken, 1'i mahkemece tutuklandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Yukarı Mahallesinde besici C.Y.'ye ait 120 küçükbaş, geçen 30 Nisan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından TIR'a yüklenerek götürüldü. Hayvanların çalınması ardından Suriye uyruklu çoban da ortadan kayboldu. Sabah ahıra geldiğinde durumu fark eden C.Y. jandarmaya ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, çoban ve hayvanların bulunması için çalışma başlattı. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.G. ve M.A. olduğunu belirledi. Adana'nın Yüreğir ilçesine gittiği belirlenen şüpheliler, polis ile yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı. Çalınan 120 küçükbaş hayvan da çiftlikte ele geçirildi. Kayseri´ye getirilen şüphelilerden B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise serbest bırakıldı. Olayın ardından kaçan çoban ise aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-05-04 14:16:51



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