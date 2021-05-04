Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı

İHA

Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından 2021 yılı yatırım ve koordinasyon sunumu yapıldı. Başkan Büyükkılıç, içme suyu arızası başvurusu yapan vatandaşları sürpriz bir şekilde telefonla arayarak memnuniyetlerini sorarken bir vatandaş telefon şakası olduğunu düşününce, Başkan Büyükkılıç vatandaşı görüntülü aradı.
Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile birlikte KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve üst yöneticilerinin tamamının katılımıyla 2021 Yılı Yatırım ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.
Kent merkezi ve ilçelerde kesintisiz hizmet sunabilmek için tüm ekip ve ekipmanlarla çalışmalarını aralıksız sürdüren KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, merkez ve ilçelere yönelik yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili Başkan Büyükkılıç’a sunum yaptı. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda tüm ilçelerin yanı sıra Talas raylı sistem hattı yağmursuyu kısmi şebeke projesi, Bölge Hastanesi raylı sistem hattı içme suyu deplase inşaatı gibi önemli çalışmalar ve arıtma tesislerinin son durumu da masaya yatırıldı.
Başkan Büyükkılıç, KASKİ ile ilgili çalışmaların dijital ortamda kayıt altına alındığı sistemin anlatıldığı sırada, vatandaşları sürpriz bir şekilde telefonla arayarak, memnuniyetlerini sordu. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak, ekranda tesadüfen seçtiği Gevher Nesibe Mahallesi’nde boru patlağı ile ilgili içme suyu arızası başvurusu yapan Fatih Akın isimli vatandaş ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Başkan Büyükkılıç son durumu sorarken, Akın da KASKİ ekiplerinin geldiğini, arızayı tespit ettiklerini söyledi. Büyükkılıç da arızanın en kısa sürede yapılacağını ifade etti.
Büyükkılıç, İncesu Saraycık’ta boru patlaması sonucu oluşan arıza ile ilgili başvuruda bulunan Hacı Bekir Karasu isimli vatandaşı da aradı. Karasu’nun telefon şakası olduğunu düşünmesi üzerine Başkan Büyükkılıç görüntülü aramayı teklif etti.
Yapılan görüntülü görüşmede Başkan Büyükkılıç, Karasu’nun Ramazan ayını kutlayarak, su arızasının yapılıp yapılmadığını sordu. Başkan Büyükkılıç’ı karşısında gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Karasu, “Başkanım buyurun, Allah razı olsun. Arızayı bildirdikten sonra 1 saat sürmeden geldiler, arızayı çözdüler” diyerek, memnuniyetini dile getirdi.
Büyükkılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “KASKİ’mizin yatırımlarını, yapılan yatırımların hangi aşamada olduğunu koordinasyonu sağlama bağlamında da dayanışma sergileyip hem verimliliği artırıp, hem de israfa fırsat vermeme anlayışı içerisinde açısından önemli bir çalışma yapmış olduk. KASKİ’mizin yatırımlarını gözden geçirmiş olduk” dedi.
Gerek merkezde, gerekse taşrada yapılan çalışmaların tamamının bir planlama, programlama ve bütçeleme doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu çalışmalar ile vatandaşlarımıza hem hizmet kalitesini, hem de hizmetin zamanında kendileriyle buluşmasını sağlayacağız. Gayretli çalışmalardan dolayı böyle bir algı ve böyle bir realite ortaya çıkmış oldu. KASKİ’mizin çok değerli genel müdürüne ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize bu Ramazan gününde, Kadir Gecesi’nin üzerimize düştüğü bugünlerde onlara layık oluruz. Şimdiden Kadir Geceleri’ni tebrik ediyorum. İnşallah huzur ve sağlıklı bir şekilde bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Daha nice bayramlara diye de şimdiden paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den kayadan oyma kültepe müzesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kayadan oyma kültepe müzesi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
YEREL HABERLER 11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
Kayseri'de 120 küçükbaş hırsızlığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de 120 küçükbaş hırsızlığına 1 tutuklama
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kayserisporlu Aziz Behich: "Kazanmak istedik ama olmadı"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Aziz Behich: "Kazanmak istedik ama ...
Karlo Muhar cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Karlo Muhar cezasını tamamladı
Başkan Yalçın, ‘Başkan mahallemizde’ ile evlere konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, ‘Başkan mahallemizde’ ile evlere konuk ...
İlhan Parlak gol sayısını 9’a çıkardı
YEREL HABERLER İlhan Parlak gol sayısını 9’a çıkardı
Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor
Gençlikspor’dan duygulandıran sosyal sorumluluk videosu
YEREL HABERLER Gençlikspor’dan duygulandıran sosyal sorumluluk ...
Tasmakıran Camii yıllara ve yeni yapılara meydan okuyor
YEREL HABERLER Tasmakıran Camii yıllara ve yeni yapılara meydan ...
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda
YEREL HABERLER Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda
Şahruh Köprüsü'ne UNESCO destekli koruma
YEREL HABERLER Şahruh Köprüsü'ne UNESCO destekli koruma
120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER 120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
Kocasinan gönüllüsü, 156 bin kişinin yüreğine dokundu
YEREL HABERLER Kocasinan gönüllüsü, 156 bin kişinin yüreğine dokundu
Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle ...
Milli sporcu Akyol’un 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli sporcu Akyol’un 4 yaşındaki oğlu hayatını ...
Kayseri'de baba tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Kayseri'de baba tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak ...
Leylekli köy Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler güzel görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Leylekli köy Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik ...
Kayseri’de 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde bu ürünler satılamayacak
YEREL HABERLER Kayseri’de 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde bu ...
Kayseri´de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri´de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü Kazada sırtına güvenlik bariyeri saplandı Kaza sonrası itfaiye görevlisinin bayrağı katlayıp kaldırması dikkatlerden kaçmadı
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada: ...