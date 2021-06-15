Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı (3)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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TUTUKLANDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine yürüyen nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt'a silahlı saldırıda bulunan Mehmet Göçer, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-06-15 19:26:24



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