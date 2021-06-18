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KAYSO heyeti Kayseri Şeker'de Başkan Büyüksimitci: "Kayseri Şeker'deki çalışmaları görünce moral bulduk"

İHA

KAYSO heyeti Kayseri Şeker'de Başkan Büyüksimitci: "Kayseri Şeker'deki çalışmaları görünce moral bulduk"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile KAYSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri Kayseri Şeker’e gelerek, Başkan Akay’ı ziyaret ettiler. Ziyaret çerçevesinde Kayseri Şeker ARGE Merkezi’ni de gezen heyet, yerli tohum ıslah çalışmalarını ve deneme ekimi sahalarını yerinde inceledi.
Kayseri Şeker Göl Tesislerinde gerçekleşen ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayseri Şeker Yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarete KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcıları Abdullah Oğuzbaş, Ahmet Gümüşçü, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet İlgü, İlhan Baloğlu, Meclis Kâtip Üyesi Sedat Böyük ve Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Ezinç, Nuh Mehmet Akkaş, Ali Baktır ve Lütfi Çarşıbaşı katıldı. Ziyaretin Kayseri Şeker Göl Tesislerinde gerçekleşen bölümünde Başkan Akay ve KAYSO heyeti bir süre karşılıklı görüş alış verişinde bulunup, sektöre ve sanayileşmeye ilişkin fikir paylaşımında bulundu. Göl Tesislerinin ardından Kayseri Şeker ARGE Merkezine ait yerli tohum ıslah çalışmalarında kullanılan ekim sahalarını ziyaret eden KAYSO heyeti, yapılan çalışmalar ve tarımın geliştirilmesi için gösterilen gayretten dolayı Başkan Akay’a memnuniyetlerini iletti. Ardından ARGE Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yürütülen çalışmalar hakkında ARGE Merkezi Müdürü Hülya Herdem ve çalışanlardan bilgiler aldı. Başkan Büyüksimitci, deneme sahalarında ekilen pancar tohumları ve kabak çekirdeği ile ilgili çalışmaları yerinde görmekten inanılmaz mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi;
“Kayseri Şeker’i hem ARGE Merkezimizin açılışında, hem de daha sonrasında birkaç kez ziyaret etme imkânı bulmuştuk. Özellikle Hüseyin Akay Başkanımızın Kayseri Sanayi Odasını ziyareti sonrasında ben bütün Yönetim Kurulumuzun, Meclis Başkanımızın ve Başkanlık Divanı’nın görmesini istediğim, gerçekten Türkiye’de sayılı ARGE merkezlerinden bir tanesi ve örnek alınacak bir tesis burası. Burada çalışan arkadaşlarımızın gayreti, çabası ve Sayın Başkanımız ile Yönetiminin iradesi çok önemli. Bilime ve Türkiye’nin geleceğine verdiğiniz değerle, çalışmaların çok daha iyi noktalara geldiğini açıkça görüyoruz. Geçmişte ticari kaygılarla, özellikle tohum ıslahında ve yerli tohum üretiminde maalesef çalışmalar hep durmuş, yapılamamış ve bu iklime uygun olup olmadığına bakılmayan tohumlar ülkemize getirilmiş. Başkanım sağ olsunlar çalışan arkadaşlar ile birlikte güzel bir vizyon oluşturmuş, ARGE Merkezimizdeki çok kıymetli ve genç arkadaşlarımız da bu vizyon ışığında işlerine devam ediyorlar. Bugün burada hem deneme sahalarında ekilen pancar tohumları ve kabak çekirdeği ile ilgi çalışmaları yerinde gördük ve inanılmaz mutlu olduk. Aslında çalışmaları biliyorduk ama yerinde görüp inceleyince de ayrıca moral bulduk. Burada Türkiye’mizdeki birçok işi başarabilecek nefis zeki arkadaşlarımız var, Kayseri Şeker tarafından alt yapı ve imkânların kendilerine sunulması da, arkadaşlarımızı teşvik ediyor. Ben Sayın Başkanımıza ve değerli Yönetim Kurulu ile tüm profesyonel arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Burada Türkiye adına çok önemli işler yapılacağı zaten belli bir durumda, zira burada 1 tanesi tescillenmiş ve 6 tane de patent başvurusu yapılmış çeşitli çalışmalar olduğunu öğrendik. Kayseri Şeker ARGE Merkezi bugüne kadar birçok TÜBİTAK projeleri hazırlamış, doktora ve yüksek lisans öğrencileri bulunan tam örnek bir ARGE Merkezi konumunda. İnşallah başarıları daim olur, bizler de her zaman Sayın Başkanımızın yanındayız, üzerimize ne düşerse yapmaya her zaman hazırız.”
Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kayseri Sanayi Odası Yöneticilerinden alınan fikir ve öneriler doğrultusunda, yollarına daha iyi bir şekilde ilerleme niyetlerinde olduğunu söyledi. Akay sözlerine şöyle devam etti; "Bugün bizim için gerçekten güzel bir gün ve güzel bir başlangıç oldu. Sanayi Odamızın değerli Başkanı, Meclis Başkanı ve kıymetli Yönetim Kurulu Kayseri Şeker’e teşrif ederek, özellikle de ARGE Merkezimizi görmek istediler, ARGE Merkezimizdeki arkadaşlarımız da kendilerine gerekli bilgilendirmede bulundular. Kayseri Şeker ARGE Merkezi hem sektörde hem de Kayseri’de bir ilk olması münasebetiyle ayrı bir özellik arz ediyor. Bugün ise ilk olmasının yanı sıra yaptığı işler ve ortaya koyduğu başarılar ile de ayrı bir özellik arz etmeye başladı. Bizler de bu çalışmaları Sanayi Odamızın değerli yöneticileri ve değerli iş insanlarımız ile paylaşmak istedik. Görüldüğü üzere Kayseri Şeker hem Kayseri’nin, hem de ülkemizin önemli bir değeri. Bizim bu çalışmaları paylaşmamızdaki amaç, Kayseri Şeker’in yaptığı başarılı çalışmaları Kamuoyuna anlatmak ve sunmaktır. Gösterilen bu destekler ile de gerekli motivasyonu sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah ARGE merkezimizdeki tüm bu çalışmalar, verilen bu destekler ile daha değerli hale gelecek ve ülkemiz ile sektörümüze çok daha önemli katkılar sağlayacaktır. Bizler Kayseri Sanayi Odamızın Yöneticilerinden aldığımız fikir ve öneriler doğrultusunda, yolumuzda daha iyi bir şekilde ilerlemek niyetindeyiz. Ben kendilerine, zahmet edip buraya teşrif ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman kapımızın ve gönlümüzün de kendilerine açık olduğunu da belirtmek istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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