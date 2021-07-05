KTO’dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO’dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri

İHA

KTO’dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri

Kayseri Ticaret Odası (KTO), KOSGEB Hızlı Desteklerinden üst düzeyde faydalanılması amacıyla, ikinci kez bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde konuşan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Kayseri’de imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik başlatmış olduğu hızlı kredi destek programında ikinci kez çağrıya çıktıklarını belirterek, “Kriterler daha sadeleştirilmiş ve işletmelerin lehine oluşturulmuş bir şekilde programımızı düzenledik” dedi.
Kayseri Ticaret Odası tarafından iş dünyasının, KOSGEB desteklerinden faydalanması ve gücüne güç katması amacıyla bilgilendirme seminerlerini sürdürüyor. Kayseri Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde online olarak düzenlenen seminerde KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler tarafından pandeminin etkilediği mikro ve küçük işletmelere yönelik sağlanan destekler konusunda hızlı destek programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Genel Sekteri Mevlüt Çil, öncelikli amaçlarının, devlet desteklerini yanlarına alarak firmaların büyümelerine katkı sunmak olduğunu ifade ederek; “Devletimizin farklı kurumlar üzerinden birçok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları sunduğunu biliyoruz. Ancak bu programların daha geniş kitlelere duyurulması ve katılımın daha fazla olması amacıyla KTO olarak eğitim programları düzenliyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında KOSGEB destekleri konusunda yine bilgilendirme semineri düzenlemiştik. Şartların ağır olması sebebiyle çok fazla iş insanımız faydalanamadı. KOSGEB programında yapılan değişiklikleri yeniden duyurmak için ikinci kez bilgilendirme semineri düzenleme gereği duyduk. Amacımız, desteklerden üst düzeyde faydalanılmasıdır” dedi.
Seminerde daha sonra söz alan KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, COVİD19 pandemisi kapsamında Dünya Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile uygulanan programın işletmelerin finansal güçlerini artırmak olduğunu söyledi. Özbekler, Mikro ve küçük ölçekli işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmek ve salgının başlangıcından itibaren istihdamlarını korumalarını sağlamak için çıkarılan hızlı kredi destek programının yararlanmanın ana unsurunun imalatçı olmak olduğunun altını çizdi. Özbekler, “Mayıs ayında çıkarılan programına gelen eleştiriler ve şartlarını ağır olması nedeniyle kredi programının ikinci çağrısına çıkmış olduk. Birinci çağrıya göre kriterler daha sadeleştirildi ve işletmelerin lehine oluşturuldu” dedi. Programdan yararlanmak kriterleri hakkında bilgiler veren Özbekler, “Öncelikle imalat sektöründe faaliyet gösteren, 2019’da en az 75 bin TL net satışının olması, 2020 yılının, 2019 yılına kıyasla geliri artmayan mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama veya bilimsel ARGE sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler yararlanabilir.” diye konuştu.
"Teminatsız ve faizsiz olan programa son başvuru tarihi 9 Temmuz"
Programın en önemli özelliğinin ise işletmelere kullandırılacak geri ödemeli desteğin teminatsız ve faizsiz bir şekilde olacağının altını çizen Ahmet Özbekler, “9 ve altında çalışan Mikro işletmeler 30 bin TL’ye, 10’dan 49’a kadar olan küçük işletmelere 75 bin TL, Yenilikçi genç işletmelere ilave 25 bin TL destek verilecektir. Son başvurular online olarak 9 Temmuz tarihinde sona erecektir. Destek programı ilk 3 yıl ödemesiz. 2024 yılı Ağustos ayında ödemeye başlayacak. Daha sonra 4’er ay dönemler halinde 6 taksitte toplam 5 yıl içerisinde işletmelerimiz bunu kapatabilecek” dedi. İl Müdürü Özbekler seminerde imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik başlatılan hızlı kredi destek programına Türkiye geneli ve Kayseri’de başvurunun artmasını istediklerini belirterek “Başvuruları son güne bırakmamakta fayda var. Haziran ayını takriben 3 ay içerisinde işletme sermayesine destek ödemeleri yapılacak” dedi. Destekten faydalanma şartları konusunda iyileştirmeler yapıldığının altını çizen Özbekler şunları söyledi;
“İşletmelerin ana ve yan kolu imalat olan firmalar yararlanabilecek. 2021 yılı Mayıs ayındaki Nace kodları sabitlendi ve o kodlar baz alınacak. Nace kodu 10 ile 33’e kadar olan işletmeler ve 72 ile başlayanlar ve ilave olarak 62 olacak. Teknoparkta faaliyet gösteren işletmeler, patent almış ve tür belgesi olan işletmeler müracaat edebilecekler. Salgından etkilenen işletmenin satışın en az 75 bin TL olması gerekiyor. 2017 kurulmuş işletmelerde ise 75 bin TL şartı aranmamaktadır. Kamu bankaları ve KGF aracılığıyla İşe Devam Kredisinden yararlanan işletmelerde KOSGEB kredisinden yararlanabilecekler. Burada aranan şart ise 250 bin TL’den fazla kredi almamış olması gerekmektedir. Vergi ve SGK borçları belirli limitlerin üzerinde ise destekten yararlanamayacak. Destek limitleri personel sayısına göre belirlenecek.“
Seminerde katılımcılara detaylı bilgiler vererek soruları da yanıtlayan İl Müdürü Ahmet Özbekler, KOSGEB olarak amaçlarının ortak sorunlara ortak çözümler sunabilen projeleri desteklemek olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Normalde büyürüz"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Normalde büyürüz"
Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı
Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile ...
Erciyes Ultra Dağ Maratonu 5. kez koşuldu 10 ülkeden 250 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Erciyes Ultra Dağ Maratonu 5. kez koşuldu 10 ülkeden ...
Melis Ece Yurtsever imzayı attı OSB Teknik Koleji transferlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Melis Ece Yurtsever imzayı attı OSB Teknik Koleji ...
Cristian Sapunaru Rapid Bükreş’e transfer oldu
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru Rapid Bükreş’e transfer oldu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bileğimizin ...
Kenan Eren Kahraman Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Kenan Eren Kahraman Türkiye Şampiyonu
Ali İhsan Kabakcı, GSB spor okulları yüzme kurslarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, GSB spor okulları yüzme kurslarını ...
Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı
YEREL HABERLER Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı
Üç odadan öğrencilere 'Meslek Liselerini Tercih Edin’ çağrısı
YEREL HABERLER Üç odadan öğrencilere 'Meslek Liselerini Tercih Edin’ ...
Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
Husumetli olduğu akrabasını öldürdü
YEREL HABERLER Husumetli olduğu akrabasını öldürdü
Kayseri'de cinayet Husumetlisi ile tartışan adam vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de cinayet Husumetlisi ile tartışan adam ...
Kayserispor 3 futbolcuyu profesyonel yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 futbolcuyu profesyonel yaptı
Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak
‘Hacılar Bezi Dokumacılığı’ projesine dünya üçüncülüğü
YEREL HABERLER ‘Hacılar Bezi Dokumacılığı’ projesine dünya ...
Kayserispor’un yeni transferleri idmanda
YEREL HABERLER Kayserispor’un yeni transferleri idmanda
‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yeniden kurulmaya başladı
YEREL HABERLER ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yeniden ...
Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı
YEREL HABERLER Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı ...
Yerköyspor Kadir Özkan ile anlaştı
YEREL HABERLER Yerköyspor Kadir Özkan ile anlaştı
Gazeteci Mehmet Serbez’in acı günü
YEREL HABERLER Gazeteci Mehmet Serbez’in acı günü
Kocasinan Belediyesi’nden daha modern ve daha fonksiyonel parklar
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden daha modern ve daha ...
Battalgazi Bulvarında sona doğru 3 mahalleye bağlantı sağlayan ana ulaşım aksı yenileniyor
YEREL HABERLER Battalgazi Bulvarında sona doğru 3 mahalleye bağlantı ...