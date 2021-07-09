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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı

İHA

Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları heyecanı sürüyor. Sporcular, Ağırnas’tan Develi’ye, Tomarza’dan Yahyalı’ya ve Yeşilhisar’dan Erciyes’e kadar tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yapacakları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıma fırsatı yakalıyor.
Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan 2021 Kayseri UCI Yol Yarışları, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15:00’te başladı. Yarışların sonuncusu ise 25 Temmuz 2021 Pazar günü saat: 14.00’de başlayarak saat 17:30’da sona erecek. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi önünde başlayan yarışlara, aralarında Türkiye’den bisikletçilerin de yer alacağı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katıldı. Gerçekleşen Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları ilk gününde sporcular 5.9 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yarışların ikinci gününde ise Ağırnas, Mimar Sinan evinin önünde başlayan zorlu parkur, Bünyan, Sivas Yolu, Tatılı Dönel kavşak U Dönüşü, aynı yoldan geri dönüş ve Ağırnas Camii önünde tamamlandı. 104 kilometrelik zorlu parkurda pedallayan yarışçılar, birincilik için ter döktü. Yarış sonunda Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mesut Enes İpek, Türkiye Milli Takımı sporcusu Ahmet Maral ikinci ve Kazakistan Milli Takımı sporcusu Andrey Remkhe ise üçüncü oldu. 18 ülkeden gelen 250 sporcu, bisiklet yarışının yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Kayseri’yi tanıma fırsatı yakalıyor. Sporcular, Ağırnas’tan Develi’ye, Tomarza’dan Yahyalı’ya ve Yeşilhisar’dan Erciyes’e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yapacakları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıyor.
Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları toplam 1.174,9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Kalan yarışların parkurlarındaki kategori, güzergah ve tarih bilgileri ise şöyle olacak:
GP ERCİYES MİMAR SİNANKADINLAR, ValilikTatılıMazakaland, 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 09:00 Kadınlar Başlangıç12:00 Kadınlar Bitiş, GP ERCİYES MİMAR SİNANERKEKLER, ValilikBünyanMazakaland, 10 Temmuz 2021 saat 14:30 Erkekler Başlangıç18:30 Erkekler Bitiş,
GP KAYSERİKADINLAR, ValilikOrganizeHacılarkapı, 11 Temmuz 2021 Pazar saat 09:00 Kadınlar Başlangıç12:00 Kadınlar Bitiş, GP KAYSERİERKEKLER, ValilikOrganize SanayiHacılarkapı, 11 Temmuz 2021 Pazar saat 15:00 Erkekler Başlangıç19:00 Erkekler Bitiş,
GP VELO ERCİYESKADINLAR, DeveliTomarzaDeveli, 17 Temmuz 2021 Cumartesi saat 09:00 Kadınlar Başlangıç12:00 Kadınlar Bitiş, GP VELO ERCİYESERKEKLER, DeveliTomarzaDeveli, 17 Temmuz 2021 Cumartesi saat 14:30 Erkekler Başlangıç18:00 Erkekler Bitiş,
GP DEVELİKADINLAR, YahyalıYeşilhisarErciyes, 18 Temmuz 2021 Pazar saat 09:30 Kadınlar Başlangıç13:00 Kadınlar Bitiş, GP DEVELİERKEKLER, 18 Temmuz 2021 Pazar saat 15:30 Erkekler Başlangıç19:30 Erkekler Bitiş,
VELO ERCİYES JUNIOR RACEKADINERKEK, Develi, 24 Temmuz 2021 Cumartesi saat 15:00 Erkekler Başlangıç16:30 Erkekler Bitiş,
VELO ERCİYES JUNIOR RACEKADINERKEK, DeveliTomarzaDeveli, 25 Temmuz 2021 Pazar saat 14:00 Erkekler Başlangıç17:30 Kadınlar Bitiş.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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