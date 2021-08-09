Vali Günaydın'dan aşı çağrısı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; sosyal medya üzerinden vatandaşları aşı olmaya davet ederek; "Bakalım hangi ilçemiz ilk önce maviye ulaşacak, hep birlikte takip edelim" diyerek ilçelerin mavi renge dönmesi için aşılanması gereken kişi sayısını paylaştı.

Vali Günaydın; paylaşımında; "Kayseri’mizin aşı haritasındaki renginin mavi olması için henüz 1. doz aşısını yaptırmamış hemşehrilerimizi aşıya bekliyoruz. Bakalım hangi ilçemiz ilk önce maviye ulaşacak, hep birlikte takip edelim" dedi. Günaydın ayrıca ilçelerin mavi renge dönmesi için aşılanması gereken kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Kayseri'de toplam 105 666 kişinin aşı olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.