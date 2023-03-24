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Kayseri Konya Arası Kaç Km?

Şehirlerarası yolculuklarda pek çok ulaşım seçeneği karşımıza çıkmaktadır. İki şehir arası karayoluyla ulaşım yönünden oldukça elverişlidir. Karayoluyla ulaşım için birden fazla alternatif bulunmaktadır. İki şehir arasında yoğun bir gidiş dönüş trafiği mevcuttur. Kayseri ile Konya arası mesafe, kullanılan otoban ya da karayoluna göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 303 km’dir.

Kayseri Konya Arası Kaç Saat?

Kayseri’den hareket ettiğimizde Konya’ya kaç saatte ulaşacağımız en merak edilen sorulardan biridir. Öncelikle bu iki şehir arasında ulaşım sağlayacaksanız hangi karayolunu kullanacağınızı iyi seçmeniz gerekir. Çünkü yol güzergâhları şehirlerarası yolculukların saatini belirleyen en önemli detaylardan biridir.

İki şehir için yolculuk süresi araçla 4 saat ile 5 saat arasındadır. Bu tamamen hangi karayolunu kullandığınıza bağlıdır. Otobüsle ulaşım sabit bir hız aralığında olduğundan dolayı araçla ulaşıma nazaran daha uzun sürebilir. Otobüsle iki şehir arası yolculuk süresi ise 4 saat 35 dakikadır. Uçak alternatifi bu iki şehir arasında daha geri plandadır çünkü uçuşlar aktarmalı olarak sağlanmaktadır.

Konya Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Konya arası D300 karayolu üzerinden 4 saat ve Kayseri Niğde yolu/D805 üzerinden 4 saat 30 dakika ve Kırıkkale - Konya Yolu üzerinden 4 saat 45 dakika kadar sürmektedir.

Konya Kayseri Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ülkemizin her köşesinde şehirlerarası terminaller vardır. Tüm şehirlere ulaşım sağlayan otobüsler ülkemizde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biridir. Otobüs firmaları yerleşim yerlerine uğradıklarından ve mola verdiklerinden dolayı araçlara oranla daha uzun yolculuk keyfi yaşatabilirler. İki şehir arası otobüsle 4 saat 35 dakika kadar sürmektedir.

MERSİN - KONYA ARASI KAÇ KM?