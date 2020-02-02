Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 4-1'lik skorla kaybetti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise maç sonunda hakemlerle ilgili açıklama yaptı.

Maçın 28. dakikasında Donk ile Henrique arasında gerçekleşen ve Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonun görüntülerini paylaşan Gözbaşı "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz." ifadelerini kullandı.