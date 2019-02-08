Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? soruları taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, Kayserispor karşısında sadece galibiyet almak istiyor. Lige kötü başlayan Fenerbahçe, puan tablosunda son üç sıraya kadar gerilerken 2 haftadır üst üste aldığı galibiyetle bir nebze nefes aldı. İşte Kayserispor Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da Kadir Has Şehir Stadın'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE HAKKINDA

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Kayseri'de kritik bir müsabaka oynanacak. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, 3 puan için sahaya çıkacak. Bugün saat 20:30 da oynanacak maç için iki takım da hazırlıklarını tamamladı, maç saatini beklemeye çekildi.

Bugüne kadar iki takım 55 kez karşılaştı. 10 kez oynanan Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe 6 kez kazanırken İstikbal Mobilya Kayserispor 2 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Fenerbahçe 25 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 10 gol atabildi.

Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 45 maçta ise İstikbal Mobilya Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibine 47 gol atarken kalesinde ise 103 gol gördü. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 23 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 kez Fenerbahçe ise 17 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım, Kadıköy'de 28 gol atarken kalesinde ise 66 gol gördü.

Kayseri'de oynanan 22 müsabakada ise İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazandı. Fenerbahçe ise 11 kez güldü. 6 kez de Kayseri'de eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 19 gol attı kalesinde ise 37 gol gördü.

En farklı maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar arasında en gollü maçlar var. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008/2009 sezonunda da deplasmanda 1-4'lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004/2005 sezonunda 7-0 ve 1994/1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013/2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada 5 gol atılmış, 3 puanı alan taraf İstikbal Mobilya Kayserispor olmuştu.