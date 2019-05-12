Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya geliyor.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada bir puan alabilen Kasımpaşa, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, 38 puanla haftaya 10. sırada girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor 3-0 kazanmıştı.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA

STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 2

CEZALILAR: Veysel Sarı, Olivier Veigneau, Stipe Perica

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana-Bıyık, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Varela, Chery, Kravets



KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Sadiku, Karim Hafez, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, İlhan, Trezeguet, Koita

SÜPER LİG PUAN DURUMU

18. RANDEVU

Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 17 kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Geride kalan 16 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 23 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı.