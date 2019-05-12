Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya geliyor.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada bir puan alabilen Kasımpaşa, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, 38 puanla haftaya 10. sırada girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor 3-0 kazanmıştı.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
STAT: Kadir Has Stadı
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2
CEZALILAR: Veysel Sarı, Olivier Veigneau, Stipe Perica
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana-Bıyık, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Varela, Chery, Kravets
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Sadiku, Karim Hafez, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, İlhan, Trezeguet, Koita
18. RANDEVU
Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 17 kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Geride kalan 16 Süper Lig maçında 8 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 23 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı.
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