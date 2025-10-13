Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Kayserispor, son 11 sezonda 23 hoca değiştirdi

        Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırma kararı almasının ardından son 11 sezonda 21 ayrı teknik direktörle 23 kez görev değişikliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da son 11 sezonda 23 hoca değişti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 8’inci haftasında Trabzonspor’a deplasmanında 4-0’lık skorla kaybeden Kayserispor’da teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor’un yeni teknik direktörü oldu.

        Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak henüz galibiyeti bulunmayan İç Anadolu ekibinde Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yolların ayrılması sonrası sarı kırmızılı takımda son 11 sezonda 21 ayrı teknik direktörle 23 kez görev değişikliği yapıldı.

        2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2'er kez olmak üzere, toplam 21 farklı teknik adamla çalıştı ve 23 kez görev değişikliği kararı aldı. Takımın başına geçen Radomir Djalovic, son 11 sezondaki 24'üncü teknik direktör oldu.

        Sarı kırmızılı takımda, Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu, Sergej Jakirovic ve son olarak da Markus Gisdol görev yaptı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ