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        Haberler Gündem Kaza değil cinayet çıktı! - Güncel haberler

        Kaza değil cinayet çıktı!

        Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'de genç bir kızın cansız bedeni uçurumdan düşen kamyonetin içinde bulunmuştu. Herkesin olayın kaza olduğunu düşünürken gerçek bambaşka çıktı. Genç kızı öldüren cani o geceyi anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 23:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:42
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        Kaza değil cinayet çıktı!
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        Olay, Kocaeli'de meydana geldi.

        Kocaeli'de genç bir kızın cansız bedeni uçurumdan düşen kamyonetin içinde bulunmuştu.

        Herkesin olayın kaza olduğunu düşünürken gerçek bambaşka çıktı.

        Genç kızı öldüren cani o geceyi anlattı.

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