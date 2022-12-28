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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
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Kocaeli'de otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı

Kocaeli'de otomobille çarpışan beton mikseri, 10 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı

Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille çarpışan beton mikserinin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karadenizliler Mahallesi D-130 karayolu Gölcük istikametinde ilerleyen İdris K. yönetimindeki beton mikseri, Kullar köprülü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Erkan Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Savrulan beton mikseri köprü kenarındaki korkulukları aşıp yol kenarında bulunan bir otomobil servisinin duvarına çarparak yaklaşık 10 metreden işyerinin bahçesine düştü.

Kazada beton mikserindeki sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otomobil servisinin duvarı hasar gördü.

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