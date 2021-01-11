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Kazada savrulan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da çarpışan 2 otomobilden biri savrularak yoldan motosikletle geçen kuryeye çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kazada savrulan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
İHA

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. Y. idaresindeki 23 HR 602 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 23 ABB 010 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan 23 HR 602 plakalı otomobil, o sırada yoldan geçen bir lokantanın kuryesi M.G. idaresindeki 23 ABK 636 plakalı motosiklete çaptı. İHA'nın haberine göre; kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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