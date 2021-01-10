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HaberlerDünyaAsya-PasifikKazakistan'da seçime katılım oranı açıklandı - Haberler
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Kazakistan'da parlamento seçimine katılım oranı açıklandı

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamento milletvekilleri seçiminde yerel saatle 22.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 63,3 olduğunu bildirdi

Kazakistan'da seçime katılım oranı açıklandı - Haberler
AA

Komisyon, yerel saatle 20.00'de sona eren, parlamentonun alt kanadı olan Meclis milletvekilleri seçiminde, katılım oranına ilişkin bilgileri paylaştı.

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 12 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı, yüzde 63,3 olarak gerçekleşti.

Seçimde en çok oy kullanan 3 eyalet arasında, yüzde 75,5 ile Kuzey Kazakistan eyaleti, yüzde 73,9 ile Kızılorda eyaleti ve yüzde 73,5 ile Almatı eyaleti yer aldı.

Başkent Nur Sultan (yüzde 45,1) ve ülkenin en kalabalık kenti Almatı'da (yüzde 30,3) gerçekleşen düşük katılım oranı dikkati çekti.

Ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy sayımı yapılırken, yurt dışındaki temsilciliklerde kurulan bazı sandıklarda ise oy kullanma işlemleri devam ediyor.

En son 2016'da yapılan parlamento seçiminin nihai sonuçlarına göre, katılım oranı yüze 77,12 olarak gerçekleşmişti.

PROTESTO GÖSTERİSİ YAPILDI

Ülkenin eski başkenti Almatı'da, gayri resmi "Demokratik Partisi" ile "Oyan Qazaqstan" hareketinin üyelerince protesto gösterisi yapıldı.

Bazı haber kaynaklarındaki bilgilerde, protesto sırasında 70'e yakın göstericinin polis tarafından çevrildiği ve Demokratik Partisi lideri Janbolat Mamay ile Oyan Qazaqstan hareketi üyesi Asem Japişeva'nın gözaltına alındıkları bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Arıstangali Zapparov, söz konusu vatandaşlara yerel emniyet makamlarınca eylemlerin yasa dışı olduğu konusunda defalarca uyarı yapıldığını ve bazılarının, ifadeleri alınması için karakola götürüldüğünü ancak sonrasında serbest bırakıldıklarını söyledi.

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