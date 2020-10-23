Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar 56 milyon dolara ulaştı

AA

Ulusal Ekonomi Bakanlığı Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, 2020 ocak-ağustos döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 2 milyar 56 milyon dolara ulaştı.

Ülkeden Türkiye'ye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüze 2,1 gerileyerek, 1 milyar 482 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde Kazakistan'ın Türkiye'den ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 574 milyon 360 bin dolar seviyesine çıktı.

Kazakistan, Türkiye'ye buğday, bakır, doğalgaz, petrol, alüminyum ve çinko gibi ürünleri ihraç ederken, Türkiye'den elektrik donanımlar, makine, tekstil, mobilya ve diğer ürünleri satın alıyor.

Kazakistan'da 2 binin üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.