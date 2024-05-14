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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kazaya giden ambulans devrildi! Yaralılar var - Son haberler

        Kazaya giden ambulans devrildi! Yaralılar var!

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kaza ihbarına giden ambulansın yoldan çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:09
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        Kazaya giden ambulans devrildi! Yaralılar var!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden Karaboğaz mevkiinde meydana gelen kazaya ulaşmak için hareket eden Serkan Ç. idaresindeki ambulans, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

        KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

        İHA'da yer alan habere göre kazada ambulans şoförü ile birlikte paramedik Ebru İ. ve acil tıp teknisyeni Mülkiye K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Hafif şekilde yaralanan 3 sağlık çalışanı Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Ambulansta çekici ile kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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