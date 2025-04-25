Kazaya müdahale ederken şehit oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Yerlikaya, "Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak, 20 Nisan günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."