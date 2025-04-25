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        Haberler Gündem Güncel Kazaya müdahale ederken şehit oldu! | Son dakika haberleri

        Kazaya müdahale ederken şehit oldu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak'ın, bir kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpmasıyla şehit olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:34
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        Kazaya müdahale ederken şehit oldu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Yerlikaya, "Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak, 20 Nisan günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

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