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Kaza yapan alkollü şoföre yardım etti, o da alkollü çıktı! - En son haberler

DHA

Kütahya'da, TIR'ın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoför Nusret Yamık'a yardım eden sürücü de alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Nusret Yamık'ın kullandığı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför Yamık yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ Bu sırada yolda geçip, kazayı gören otomobil sürücüsü İsmail C., Yamık'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yamık'ın alkollü olduğu belirlendi.