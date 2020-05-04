Keban'da mezarlıkta zambaklar ilgi çekiyor - ELAZIĞ

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Vatandaşlardan Mehmet Kucak yaptığı açıklamada, annesinin mezarını ziyaret için geldiğini belirterek, zambakların mezarlıkta güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.Babasını mezarını ziyaret gelen Bürhan Gedik de ektikleri zambakların mezarlıkta ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.Gedik, "Mezarlığa gelince, bu ortamı gürünce mutlu oluyorum." dedi.