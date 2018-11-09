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"KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYUCU ÖZELLİĞE SAHİP"

Kalp-damar sağlığını koruyan keçiboynuzu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Diyetisyen Gözde Gence, kan kolesterol düzeyi ve keçiboynuzu ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçlarını şu sözlerle açıklıyor;