İHA

İstanbul Sarıyer’de bir süre esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Tanju Demircan, Çan İlçesine bağlı Göle köyündeki bağ evine gitmek için Sarıyer’den aracıyla yola çıkmak üzereyken aracının yanında yavru bir karga ve kedinin olduğunu fark etti.

İHA'nın haberine göre Demircan, Bitkin halde kedi ve martıdan korunmaya çalışan yavru kargayı aracına aldığını belirtti.

Demircan yaptığı açıklamada, "Karganın kedilere yem olmasına gönlüm razı olmadı. Kargayı Çan ilçesinde Göle köyündeki tarlama getirdim. Tavuk ciğeri ile besledim. Şu an çiftliğinden hiç ayrılmıyor. Adını ‘Zagor’ koydum. Kendisini ismiyle çağırınca hemen yanıma gelir. Ötmeye başlar. Hayvan da olsa sevildiğini biliyor. Arada yaramazlık da yapıyor. Küçük eşyalarımı ağzı ile alarak değişik yerlere götürerek saklıyor ama çok sevimli bir kuş. Her gün temiz suda banyo yapmasını çok seviyor. Ben de her gün havuzuna temiz su koyuyorum ve güzelce duş alıyor. Daha sonra güneşte kurulanıyor. İstanbul’a gittiğimde bir hafta boyunca tarlamdan hiç ayrılmıyor burada kalıyor. Geldiğimde sevinç sesleri çıkararak yanımdan hiç ayrılmıyor" dedi.