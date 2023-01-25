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Kefir, vücudun dengeli bir biçimde çalışmasına yardımcı olan probiyotik olarak adlandırılan yararlı bakteri ve mayalar içerir. Fermente edilmiş bir süt ürünü olan kefir Kafkasya bölgesinden tüm dünyaya yayılmıştır. İnek, keçi ve koyun sütünden mayalanan kefiri günde bir bardak tüketmek vücudun direncini arttırır, bağırsak sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Son yıllarda ülkemizde de tüketimi artan kefiri dengeli kullanmak çok önemlidir. Güçlü özelliği sayesinde aşırı miktarlarda kullanımından kaçılmalıdır. Kefir nasıl tüketilir? Kefir nasıl yapılır? Kefir içince ne olur? işte Kafkaslardan gelen doğal antibiyotik olarak kabul edilen kefir ile ilgili her şey…

Kefir Ne Zaman İçilir?

Kefir günün her saatinde içilebilir, bunun için herhangi bir zaman dilimi yoktur. Burada ilk defa kefir içeceklerin dikkat etmesi gereken püf noktalar vardır. Vücudun bu güçlü probiyotiğe alışması gereklidir.

İlk 2 gün gece yemeklerden sonra bir kaşık kefir içilir.

günden sonra dozunuzu her gün ikiye katlayın ve günde 100 ml'ye ulaşın.

Kefire yeni başlayanlar için ilk günlerde kefiri gece içmek önerilir. Kefir ile ilgili yapılan çalışmalar kefirde bulunan temel bir amino asit olan Triptofanın zihninizi ve sinirlerinizi sakinleştirmede yardımcı olduğunu göstermektedir.

Kefir Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı İçilir?

Kefir içmeyi vücuda alıştırdıktan, bu fermente içeceği vücuda tanıttıktan sonra farklı saatlerde içilebilir. Aç karnına içilen kefir, etkisini üst düzeye çıkarır. Gün içinde enerjinizin yüksek olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsak sisteminin düzene girmesini de hızlandırır.

Kefir Nasıl Tüketilir?

İçilebilir bir yoğurdu andıran kefir, vitamin, mineral ve yararlı bakterilerle dolu hafif ekşi bir tada sahiptir. Kefirin, bal, zerdeçal ya da sıcak yiyeceklerle karıştırılması önerilmemektedir. Bunun dışında kefiri en doğal haliyle sade olarak tüketebilirsiniz. Smoothie’lerinizin içine katıp, badem ya da ceviz gibi kuruyemişlerle kahvaltılık hazırlayabilirsiniz. Kefir ile kremalı ekşi bir salata sosu yapabilirsiniz.

Kefir İçince Ne Olur?

Kefir doğal bir antibiyotiktir. Kefir içince;

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanserle savaşmada öncü bir rol oynar.

Sindirim sisteminin düzenleyip, dengeli çalışmasına yardımcı olur.

Mide ağrılarını hafifletir.

Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşarak vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Sabah Aç Karnına Kefir İçmenin Faydaları

Sabah güne başlamadan aç karnına içilen kefirin vücuttaki etkileri inanılmazdır. Bir bardak kefir içmek güne enerjik başlamanızı sağlar, içeriğindeki temel amino asitler sayesinde stresinizi kontrol etmenize de yardımcı olur. Kefirin içeriğinde ise B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik bulunmaktadır.

Sade Kefir Nasıl Tatlandırılır?

Kefiri sade haliyle tüketemeyecekler için farklı tatlandırma alternatifleri vardır. Kefiri tatlandırmak için bal yerine taze meyveler yerinde olacaktır. Bunlar arasında en favori olanlar böğürtlenle yapılandır. Bunun dışında muz, şeftali, kivi, mango ile de lezzetli bir tatlandırma yapabilirsiniz.

Diyette Kefir Nasıl Tüketilir?

Diyette kefir sürecin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İçerisindeki yararlı maddeler ile kefir, sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Diyet sürecinde zayıflamak isteyenlerin en zorlandıkları ve açlık isteğinin üst düzeye çıktığı öğün ara öğün olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kefir iki uzun öğün arasındaki ikindi ara öğününde tüketilebilir. Kefiri yanında bir porsiyon meyve veya çiğ kuruyemişlerle de zenginleştirebilirsiniz.

Kefir Nasıl Yapılır?

Evde kefir yapımı oldukça kolay bir işlemdir. Yoğurt mayalamaya benzeyen kefir yapımı için ihtiyaç duyulanlar;

1 litre günlük süt

1 tatlı kaşığı kefir mayası

Plastik süzgeç

Cam kavanoz

Yapımı: Kefi mayasını öncelikle 1 bardak süte karıştırıp üstünü streçle kapatıyoruz. Oda sıcaklığında 1 gün bekletip kefir mayasının aktif hale gelmesini sağlıyoruz. Maya aktif hale geldikten sonra bol suda yıkıyoruz. Artık kefirimizi yapabiliriz: 1 litre sütü kaynatıp, ılınmasını bekliyoruz. Ilındıktan sonra sütü cam bir kavanoza alıp, kefir mayasını ekliyoruz. Kavanozu biraz salladıktan sonra ekşimemesi için üzerine bir peçete kapatıp lastik takıyoruz. 24-48 saat arası mayalanma süreci devam edecek olan kefiri karanlık bir ortamda bırakalım. Bu sürecin sonunda kefir taneleri üste çıkmış sulu olan kısım altta kalmış ise kefiriniz mayalanmıştır. Tahta bir kaşık yardımıyla karışımı karıştırıp homojen hale getiriyoruz. Homojenize olan karışımı plastik bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Süzgecin üzerinde kalan kefir tanelerini yıkayarak üzerine süt ekleyip bir sonraki mayalama için saklayabilirsiniz.

Kabızlık İçin Kefir Nasıl Tüketilmeli?

Kefir, ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsak sistemini dengeli ve düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık bağırsak sisteminin düzenli çalışmamasından kaynaklanan bir rahatsızlık olduğu için içerisinde yararlı bakteriler barındıran kefir bu sorunu çözebilir. Kabızlık sorunu yaşayanlar sabah aç karnına ya da gece yatmadan önce bir bardak kefir içerek sindirim sistemini düzenleyebilir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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