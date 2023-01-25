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Hindistan cevizi yağı, tropik iklimlerde yetişen Hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilir. Hindistan cevizinin içerisindeki beyaz kısmın preslenmesi sonucu soğuk sıkım olarak üretilir. Son yıllarda ülkemizde kullanımında bir artış olan Hindistan cevizi yağı hem cilt sağlığında hem de zayıflamak isteyenler için iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. İçeriğindeki yüksek doymuş yağ oranlarıyla kullanımında dikkat edilmesi gereken Hindistan cevizi yağı nasıl tüketilir? Hindistan cevizi yağı zayıflamak için nasıl kullanılır? İşte tüm bilinmeyenleriyle Hindistan cevizi yağı…

Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Tüketilir?

Hindistan cevizi yağı birçok farklı şekilde tüketilebilmektedir. Sade haliyle de direk olarak yenebilen Hindistan cevizi yağını farklı kullanmak isteyenler için ise birtakım öneriler şunlardır:

Hindistan cevizi yağını yemek pişirmek için kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında katı halde bulunan ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan bu yağla, çorbalarınıza soslar, yemekleri sotelemek ve pişirmek kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda et, balık veya yumurta pişirmek için de Hindistan cevizi yağı kullanılabilir.

Hindistan cevizi yağı ile patlamış mısır yapabilirsiniz.

Kahvaltılık smoothileriniz’e 1 tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı katıp, onu daha da lezzetlendirebilirsiniz.

Aynı zamanda kahvelerinize de Hindistan cevizi yağı katıp, aromalandırmak iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Farklı bir aroma isteyenler de yine kek, kurabiye ya da pasta gibi hamur işlerine de bu yağı katabilirler.

Hindistan Cevizi Yağı İçmek Neye İyi Gelir?

Hindistan cevizi yağı son yıllarda ülkemizde de mucizevi olarak görülen besinlerin başında gelmektedir. İşlem görmemiş Hindistan cevizi yağının içinde bol miktarda E vitamini, steroller ve polifenoller gibi bileşenler bulunmaktadır. Yüksek miktarda donmuş yağ asitleri içeren Hindistan cevizi yağı bu özelliğinden dolayı dikkatli kullanılması gereken bir yağdır. Bu en başta koroner kalp hastalığına yakalanma riskiyle doğru orantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan bazı uzmanlar Hindistan cevizi yağının faydaları hakkında şunları söylemektedir:

Yüksek antioksidan içeriğine sahiptir.

Ürenier sistemi korumada destek sağlar.

Enerji vererek kronik yorgunluğa karşı etkilidir.

Kan şekerini dengeler.

Enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Sindirimi kolaylaştırır.

İştah kesici bir özelliği olduğu için zayıflamaya yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Yağı Aç Mı Tok Mu İçilir?

Hindistan cevizi yağı vücudun metabolik yapısını hızlandırarak kalori yakımını ve zayıflamaya yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı sabahları aç karnına ılık su ile karıştırılıp içilebilir. Hindistan cevizi yağının donmuş yağ oranları yüksek olduğu için günlük olarak kullanımında maksimum oran 2 yemek kaşığıdır. Elbette diğer yağ kullanımları da dikkate alınarak ona göre kullanılmalıdır.

Hindistan Cevizi Yağı Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Hindistan cevizi yağını kahvaltılarınıza ya da ara öğünleriniz için hazırladığınız smoothie’lerinize karıştırabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı tokluk hissi vereceğinden dolayı yemeklerde de kullanabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Hindistan cevizi yağı kozmetik alanında kullanımıyla da karşımıza çıkmaktadır. Kuru ve yıpranmış ciltleri nemlendiren Hindistan cevizi yağını kullanmak için; elinize ya da bir pamuğa az miktarda Hindistan cevizi yağı alın ve tüm yüzünüze eşit miktarda dairesel hareketlerle sürün. Diğer yandan nemlendiricilerin içine az miktarda Hindistan cevizi yağı koymak da alternatifler arasındadır. Cilt yenileyici özelliği olan Hindistan cevizi yağı aynı zamanda cilt lekelerinin iyileşmesine de yardımcı olmaktadır.

Hindistan Cevizi Yağı Saç İçin Nasıl Kullanılır?

Hindistan cevizi yağı nemlendirici özelliğinden dolayı saç için de güvenle kullanılmaktadır. Saç kremi olarak duş sonrası bir miktar Hindistan cevizi yağını saçınıza uygulayabilirsiniz. Kepeklenme sorunu yaşayanlar bir miktar Hindistan cevizi yağını saç diplerine masaj yaparak bu sorunu giderebilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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