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Dut pekmezi nasıl tüketilir? Dut pekmezi nasıl kullanılır?

Dut pekmezinin Anadolu’daki tarihi 11. yüzyıla kadar gitmektedir. Şifa dolu dut pekmezi hastalıktan korur, vücut direncini geliştirir. Her evde olmazsa olmaz olan dut pekmezi nasıl tüketilir? Dut pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir? İşte dut pekmezi ile tüm bilinmeyenler...

Dut Pekmezi Nasıl Tüketilir? Dut Pekmezi Nasıl Kullanılır?
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Dut pekmezi, içeriğindeki vitamin ve minerallerle vücudun direncini arttırır, hastalıklara karşı korur. İçeriğindeki yüksek demir bileşenleriyle başta kansızlığa iyi gelir. Yüzyıllardır halk hekimliğinde doğal bir ilaç olarak kullanılan dut pekmezinin faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Ağız yaralarını iyileştiren, zengin lifler sayesinde sindirim sistemini düzenleyen şifa dolu dut pekmezi kış mevsiminin de vazgeçilmez besinlerinden biridir. İşte her evde olmazsa olmaz olan dut pekmezi nasıl yapılır? Dut pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir? Ve daha fazlasını sizler için derledik.

Dut Pekmezi Nasıl Tüketilir?

Dut pekmezi soğuk algınlığına ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak işlev görür. Dut pekmezi birçok farklı şekilde tüketilebilir. En yaygın ve bilinen kullanım şekli ise dut pekmezini direkt olarak içmektir. Güçlü tadından dolayı direkt tüketemeyenler ise tahin ile karıştırıp tüketebilir. Diğer yandan süt ile tüketimi konusunda bazı farklı görüşler vardır. Bu da sütün içindeki kalsiyumun demir emilimini azalttığı görüşüdür. Bu yüzden demir en iyi C vitamini ile alınacağı için portakal suyu ile dut pekmezi karıştırılabilir. Aynı zamanda dut pekmezi farklı bir tat deneyimlemek için salata soslarına, kek ve kurabiyelerde de doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Dut Pekmezi Günlük Ne Kadar Tüketilmeli?

Dut pekmezi, düzenli tüketildiğinde inanılmaz faydaları olan bir besindir. Günlük olarak en fazla 2 yemek kaşığı kadar tüketilmesi yeterli olacaktır. Diyabet hastalarının ya da sürekli ilaç kullananların dut pekmezini kullanmadan önce doktora mutlaka danışmaları önerilmektedir. Bebeklerde ise 6. aydan itibaren pekmez kullanımı başlanabilir. Günde 1 tatlı kaşığı dut pekmezi bebekler için uygun görülmektedir.

Dut Pekmezinde Hangi Vitaminler Var?

Dut pekmezinde kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir mineralleri bulunmaktadır. Bunun yanında A, B1 ve B2 vitaminleri açısından zengin olan dut pekmezinin %70’i karbonhidrattır. 100 gram dut pekmezi yaklaşık olarak 300 gram kaloriye eşdeğerdir.

Dut Pekmezi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

  • Dut pekmezi yüksek demir bileşenleri sayesinden öncelikle kansızlığa iyi gelmektedir.
  • Yüksek antioksidan değerleriyle güçlü bir bağışıklık koruyucusudur.
  • Astım ve bronşit hastalıklarında düzenli kullanımlarda yarar sağlamaktadır.
  • Güçlü bir kemik yapısının gelişimi için dut pekmezi iyi bir yardımcıdır.
  • Mide koruyucu olarak bilinmektedir.
  • Ağız yaralarını iyileştirici bir özelliği olduğu bilinmektedir.
  • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcıdır.
  • Regl ağrılarını azalttığı bilinmektedir.
  • Bebeklerde görülen pamukçuğun giderilmesinde etkilidir.

İçeriğindeki şeker oranından dolayı diyabet hastalarının mutlaka doktor kontrolünde kullanılması önerilmektedir.

Dut Pekmezi Nasıl Yapılır?

Dut pekmezi Anadolu’da 11.yüzyıldan beri geleneksel olarak yapılmaktadır. Hem şifa için içilen hem de tatlılara konulan dut pekmezini yapmak ise oldukça kolaydır. Bunun için ihtiyacınız olanlar dut ve sudur. Dut pekmezi ağırlıklı olarak karaduttan yapılır. Ancak beyaz dutla yapmak isteyenlerde benzer yolla yapabilir. Öncelikle yol kenarından uzak ve ilaçsız olan dut ağacının meyveleri seçilmelidir. Sonrasında ise adımlar şöyledir:

  • Öncelikle toplanan dutlar yıkanıp, süzgece alınarak suyunun süzülmesi sağlanır.
  • Ardından tencereye konan dutların üzeri geçecek kadar su eklenir.
  • Yaklaşık 45 dakika kadar kaynatın. Bu arada pekmezin üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla toplayın.
  • Dutlar kaynayınca bir tülbent yardımıyla başka bir tencereye süzün.
  • Dutları süzdükten sonra 15 dakika kadar kaynatın.
  • Son kaynatmadan sonra dut pekmezini uygun kaplara boşaltın.
  • Bu kapları güneş gören yerde 2 gün kadar bekletin. Bu işlem dut pekmezinin ekşiliğini alacaktır.
  • Güneşte beklettikten sonra dut pekmezini bir tülbent yardımıyla süzün ve mümkünse cam kavanozlara aktarın.
  • Dut pekmezinizi serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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