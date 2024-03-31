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        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

        Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:39
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        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
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        Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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