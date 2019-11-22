Migros hissedarlarından Kenan Investments ve Moonlight Capital KAP'a yaptıkları açıklamada şirketteki toplam yaklaşık yüzde 10 payı temsil eden 18.1 milyon lira nominal değerli payın yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Citigroup ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

İki şirket daha sonra ikinci bir açıklama yaparak, satılacak payların miktarının artırılmasına karar verildiğini duyurdu. Şirketlerden KAP'a yapılan son açıklamaya göre, Kenan Investments ve Moonlight yeni anlaşma uyarınca Migros sermayesinin yaklasık toplamda yüzde 11.1'ini temsil eden yaklaşık 20 milyon lira nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına karar verdi.

29 KASIM'DA TAMAMLANACAK

Açıklamaya göre, satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital'in şirkette herhangi bir payı kalmayacak. Kenan Investments'ın payı ise yaklaşık yüzde 11.8 olacak. Buna göre BC Partners’ın istiraklerinin yönettigi fonların da Migros'taki toplam payının yaklaşık yüzde 11.8 olması bekleniyor. Açıklamaya göre satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22.50 TL olarak belirlendi. Devrin 29 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.