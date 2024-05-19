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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi saha içinde büyük gerginlik! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi saha içinde büyük gerginlik!

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım oyuncuları arasında saha içinde gerginlik çıktı. Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan ve Abdülkerim Bardakcı, İrfan Can Eğribayat, Kaan Ayhan'ın da dahil olduğu tartışma büyümeden sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 18:20 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:20
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        Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha içinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

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        Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken, diğer yarı alanda bulunan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü atışma oldu.

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        Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüdü.

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        İtiş kakışın yaşandığı gerginlik teknik ekip ve diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu.

        İşte o anlar:

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