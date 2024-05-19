Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesi koreografi

Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı. Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.