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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesi koreografi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesi koreografi

        Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesinde RAMS Park'ta tribünlerde koreografi yaparken ezeli rakiplerine göndermede bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.05.2024 - 19:24 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:41
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        Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

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        Galatasaray taraftarların yaptığı koreografi iki bölümden oluştu. İlk önce doğu tribününde kartonlarla 'Mayıslar bizimdir' yazısı yapıldı. Daha sonra kuzey tribününde 3 boyutlu koreografi gösterildi.

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        Koreografide ilk olarak tahtanın önünde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve 'Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk' yazıları yer aldı. Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi.

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        Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı. Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

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        İşte derbide RAMS Park tribünlerinden kadrajlara yansıyanlar...

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