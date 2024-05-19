Erkan Yolaç, son yolculuğuna uğurlandı

'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, perşembe günü 89 yaşında hayata veda etti.

1970 ve 1980'li yılların fenomen yarışmalarından 'Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, hayatını uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Erkan Yolaç - Asuman Yolaç

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Erkan Yolaç'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Zekeriyaköy Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeleri, usta sunucunun oğlu Mehmet Yolaç ile kızı Göksu Yolaç kabul ederken cenazeye; İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş ile sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı.

Vali Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yolaç'ın değerli bir isim olduğunu belirterek, "Rabbim, rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.