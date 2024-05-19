İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi.

İran İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu.

TASS haber ajansı, Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kara yoluyla Tebriz'e doğru gittiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

"KONVOYUNDAKİ HELİKOPTERLERDEN BİRİ KAZA YAPTI"

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.