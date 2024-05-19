İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu. İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü belirtildi. TASS haber ajansı, Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kara yoluyla Tebriz'e doğru gittiğini bildirdi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi.
İran İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yaptığını doğruladı.
"REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTER SERT İNİŞ YAPTI"
İran İçişleri Bakanı Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu.
TASS haber ajansı, Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kara yoluyla Tebriz'e doğru gittiğini bildirdi.
Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.
Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.
İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.
Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.
Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.