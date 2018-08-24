Kendall Jenner meslektaşlarından özür diledi

Defilelere çıkarken seçici davrandığını ve hepsine çıkmadığını söyleyen Kendall Jenner, diğer modellerin "zengin aile kızı" eleştirileri üzerine özür diledi. Jenner, "Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm ve özür dilerim. Bunu derken; devamlı seyahat etmenin zorluğundan, bitmeyen koşturmadan, yeme-içme problemlerimden, fiziken ve ruhen yaşadığımız yorgunluktan bahsediyordum" dedi