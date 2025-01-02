Kendiniz için 1 dakika! Smear testini ihmal etmeyin

RAHİM AĞZI KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

"Rahim ağzı kanserine erken yakalanmışsa kişi, rahmi bile almaya gerek kalmıyor" diyen Prof. Dr. Üstün, "Patolog kenarlarda kanser dokusu yok dediğinde bu bir tedavi sürecine giriyor. İlerlemiş olgulardaysa radikal cerrahi yapmamız gerekiyor. Radikal cerrahide sadece rahimi almıyoruz vajenin 2/3’ünü alıyoruz, lenf bezlerini temizliyoruz. Kadının yaşı, çocuk sahibi olma isteği, hastalığın klinik evresi, ameliyata engel oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı ve patoloji bulguları karar aşamasında çok önemli görülüyor.