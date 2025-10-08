Habertürk
        Kent beyaza büründü! Kar değil dolu! | Son dakika haberleri

        Kent beyaza büründü! Kar değil dolu!

        Zonguldak'ta dolu yağışı etkili oldu. Kent, kısa süreliğine beyaza büründü. Dolu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, ağaçların dalları kırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:23 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:23
        Kent beyaza büründü! Kar değil dolu!
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

        DHA'nın haberine göre Çaycuma’da öğle saatlerinde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Fındık büyüklüğündeki doluyu görenler, bina saçaklarının altına kaçtı. Sürücüler, otomobillerini kapalı alanlara götürmeye çalıştı.

        Dolu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, ağaçların dalları kırıldı. Dolu, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

