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Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alanlarda toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, ilgili yönetmeliğin 13. maddesinin 9. fıkrasına bir cümle eklendi.

Eklenen cümleye göre, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişiklikle, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Bu kapsamda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin olarak ödenebilmesi uygulamasında süre bir yıl olarak tespit edildi.