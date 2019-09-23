Olay, Nairobi'nin 8 mahallesinden biri olan Dagoretti'de meydana geldi. "Değerli Yetenek Akademisi" adlı okulun bir sınıfının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, çökme sonucu enkaz altında kalan 7 çocuğun hayatını kaybettiği, 57 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.

Resmi kayıtlara göre okulda 800 öğrenci okuduğu belirtiliyor. Yetkililer üst katlarda da sınıfların olduğunu, tüm öğrencilerin kurtarıldığından emin olmak için aramalarını sürdürdüklerini söylediler.