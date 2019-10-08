Türk Sineması’nın duayen isimlerinden Sadri Alışık adına Yeni Mahalle Belediyesi tarafından Ankara’da açılan kreşi ziyaret eden Kerem Alışık, kendisini karşılayan çocuklarla duygusal anlar yaşadı.

Kerem Alışık, "Çocukları görünce büyüyerek çocukluk ettiğimizi anladım. Keşke çocuk olsak yeniden. Sadece düştüğümüz için içimiz acısa ve çok koştuğumuz için çarpsa kalbimiz… Çok paramız olsaydı çocukluk satın alırdık. Büyüklük başkalarında kalsın. Bugün bu yavrular bana huzur, mutluluk ve inanılmaz bir heyecan kattı. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederiz ve tabi Sadri Alışık'a da..." ifadelerini kullandı.

16 derslikli, 250 öğrencili Sadri Alışık Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret eden Kerem Alışık, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte derslikleri gezdi.

Çocukların sevinç çığlıkları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kerem Alışık, "Turist Ömer" selamı veren çocuklarla sohbet etti ve miniklerin kendisi için hazırladığı resimleri görünce duygu dolu anlar yaşadı.