Kerem Bürsin: Belki arkamdan konuşuyorlardır

Kerem Bürsin'in başrolde olduğu Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar internet üzerinden yayınlandı. Bürsin, "Derdimiz sanatı teslim etmek. Risk almak gerekiyor. Belki arkamdan konuşuyorlardır. Yüzüme karşı bir şey demediler. Ülkemizde çok doğru yapılmıyor bazı şeyler" dedi