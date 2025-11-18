Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya kaçamağı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile ayrılığının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Kerem Bursin de Selin Yağcıoğlu da ilişkileri hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Ta ki yaş günü kutlamasına kadar... Selin Yağcıoğlu, 35'inci yaşını Kerem Bursin ile Kapadokya'da kutladı.

Kerem Bürsin'in, Selin Yağcıoğlu'nun yaş günü paylaşımını beğenmesi ve pasta emojisiyle yorum yapması ilişkisi hakkındaki ilk 'Açıklaması' oldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI

Kerem Bursin'in eski sevgililerinden biri yine bir sosyal medya ünlüsü Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu ile yakın arkadaş. Algül Yağcıoğlu ile bir sorunları olmadığını dile getirerek eski sevgilisiyle yakın arkadaşının ilişkisini kıskanmadığını ifade etmişti.

Mehtap Algül