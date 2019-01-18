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Keşan'daki öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu dönerci ustası olan babası Hasan Uslu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince genç kızın annesi Satı ve babası Hasan Uslu gözaltına alındı. Kızını öldürdüğünü itiraf eden baba Hasan Uslu'nun evde bıçakla parçalara ayırdığı Didem Uslu'yu 3-4 gün içerisinde evden çıkarıp ormanlık alana attığını tespit edildi.

Giriş: 18.01.2019 - 13:13 | Güncelleme:  DHA

Keşan ilçesinde geçen 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

 

Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda birer gün arayla kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiğinin yanı sıra diğer uzuvlar bulundu. Didem Uslu'nun buluna parçaları üzerinde yapılan incelemede çok düzgün kesikler olduğu tespit edildi.



Bu bilgiyle yola çıkan polis ekipleri Didem Uslu cinayetinde şüpheleri dönerci ustası olan ve döner bıçağını rahat kullandığı bilinen babası Hasan Uslu üzerine yoğunlaştırdı. Uslu ailesinin oturduğu evde yapılan aramada bulunan izler üzerine Didem Uslu'nun babası Hasan, annesi Satı ile İstanbul'da oturduğu belirlenen kız kardeşi Özlem Uslu gözaltına alındı. Baba Hasan Uslu ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek kızı Didem Uslu'yu evde çıkan tartışma sonucu bıçakla kesip parçalara ayırdıktan sonra 3-4 günde ormanlık alana attığını söyledi. Soruşturma kapsamında ormanlık alana götürülen baba Uslu, kızına ait parçaların yerlerini tek tek gösterdi.

Didem Uslu'nun kız kardeşi serbest bırakılırken, anne Satı ve baba Hasan Uslu, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

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