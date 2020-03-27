Onu hatırladınız mı?

2008 - 2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen Harry Kewell, Türkiye günlerini anlattı.

Avustralyalı eski futbolcu, Galatasaray'da sadece Süper Kupa'yı kazandığını; fakat buna rağmen sarı - kırmızılı takımda oynamış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Harry Kewell, Hamburg karşısında savunmada görev alma öyküsünü de anlattı.

Kewell, "Ayhan ve Barış'a ikinizden biri savunmaya geçsin, ben de maçı orta sahada bitireyim dedim. İkisi de bunu kabul etmeyince ben defansa geçtim ve bu sayede maça tutunduk. Rövanşta da 90 dakika savunmada oynadım" dedi.

Süper Ligi takip ettiğini belirten Harry Kewell, "Türkiye'de harika bir lig ve çok iyi oyuncular var" ifadelerini kullandı.