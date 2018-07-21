Khimki - Tom Tomsk maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Khimki ile Tom Tomsk, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 3 puanlı Khimki 6. sırada bulunuyor, Tom Tomsk 3 puana sahip ve 3. sırada. Khimki son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tom Tomsk, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 369 kodlu maçı oynayanlar; Khimki galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Tom Tomsk galibiyet oranı 3.40.

Khimki son hafta oynanan Tom Tomsk maçında 3-1 kazandı.

Tom Tomsk ise Khimki maçında 3-1 yenildi.

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